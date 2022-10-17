اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:25 م
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استمرار أزمة الهجرة فى إيطاليا ووصول أكثر من 260 مهاجراً لامبيدوزا × 24 ساعة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:36 م
استمرار أزمة الهجرة فى إيطاليا ووصول أكثر من 260 مهاجراً لامبيدوزا × 24 ساعة المهاجرين - أرشيفية
فاطمة شوقى

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تستمر أزمة الهجرة فى إيطاليا، وتعانى جزيرة لامبيدوزا بشكل خاص من تلك الأزمة مع توافد المئات يوميا إليها، وقالت مصادر أمنية إيطالية إن عمليات رسوّ قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا تتواصل بلا هوادة، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

 

وأضافت المصادر ذاتها فى بيان الإثنين، أنه "بعد عمليات الرسوّ الستة التى تم تسجيلها أمس، وحملت 225 مهاجراً، من بينهم 30 امرأة و19 قاصرا، وصلوا إلى الجزيرة، اعترضت دورية لقوات الشرطة المالية صباح اليوم قاربا صغيرا على متنه 41 مهاجراً".

 

وذكرت المصادر الأمنية أن "من بين المهاجرين هناك 7 نساء و3 قاصرين"، مبينةً أنه "بعد عملية فرز طبى أولية تمت على رصيف رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا)، تم نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة فى منطقة إمبرياكولا، التى يوجد فيها حاليًا أكثر من 700 ضيف، بينما لا تتجاوز سعتها الـ350 محلاً.


ايطاليا

لامبيدوزا

الهجرة

الهجرة الغير شرعية

اوروبا



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