اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:10 م
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استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الركود فى الصين

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:55 م
استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الركود فى الصين اسعار النفط - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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استقرت أسعار النفط اليوم مع تبديد المخاوف من احتمال أن يدفع ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة الاقتصاد العالمي إلى الركود إثر مواصلة الصين تخفيف سياستها النقدية وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وأبقى البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة دون تغيير للشهر الثاني، في إشارة إلى مواصلته في الحفاظ على سياسة نقدية تتسم بالتيسير.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا ما نسبته 0.2 % إلى 91.80 دولارًا للبرميل، لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 % الأسبوع الماضي.
 
وسجل خام غرب تكساس الأمريكي 85.67 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 6 سنتات أو بنسبة 0.1 % بعد انخفاضه 7.6 % الأسبوع الماضي.
 
وكانت أوبك+ قد قررت في الخامس من أكتوبر خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًّا بدءًا من نوفمبر، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فعلي بنحو مليون برميل يوميًّا؛ لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل أقل من المستوى المستهدف.

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