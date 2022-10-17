اليوم السابع
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استعدادا لمؤتمر المناخ.. جامعة الإسكندرية تنظم اليوم معرض "الإنسان والبيئة"

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 08:00 ص
استعدادا لمؤتمر المناخ.. جامعة الإسكندرية تنظم اليوم معرض "الإنسان والبيئة" جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية معرضا بعنوان "الإنسان والبيئة" تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ "cop27” فى مدينة شرم الشيخ.

 

ويعقد المعرض بكلية الفنون الجميلة اليوم تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور أشرف الغندور القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

 

ويتضمن المعرض أعمالا فنية للطلاب تشمل لوحات فنية عن الطبيعة وتحث الإنسان للمحافظة على البيئة.


مؤتمر المناخ

جامعة الإسكندرية

معرض الإنسان والبيئة

الإسكندرية



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