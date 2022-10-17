استجابة لشكاوى المواطنين.. غلق ملهى ليلى مخالف بالدقي.. صور

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي حملة ليلية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق على ملهى ليلى مخالف في شارع الحسين تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات اليومية على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش لمتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد المحددة وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة للقرارات بكل حسم.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع الكباريه وإيقاف نشاطه ورفع الإشغالات وإيداعها في مخازن الحي، استجابة لشكاوى المواطنين، لعمله بدون ترخيص وتسببه في إزعاج المواطنين ومخالفته العمل بعد المواعيد المقررة، حيث يعمل حتى الساعات الأولى من الفجر.

من جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات.

وكلف محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.