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إلغاء عشرات الرحلات الجوية فى ألمانيا بسبب إضراب الطيارين

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:24 ص
إلغاء عشرات الرحلات الجوية فى ألمانيا بسبب إضراب الطيارين لوفتهانزا
كتبت: هناء أبو العز

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بدأ طيارو شركة الطيران يورو وينجز الألمانية، اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ما أسفر عن إلغاء عشرات الرحلات الجوية.
 
وقال متحدث باسم نقابة الطيارين الألمان، فيرينيجونج كوكبيت، إن الإضراب بدأ كما هو مخطط له، و لم يتم تقديم أي عرض آخر.
 
وتتوقع شركة الطيران أن يتم إلغاء نحو نصف الرحلات الجوية بسبب توقف العمل، بحسب موقع airliners.de الألماني.
 
وتضرر مطار دوسلدورف بشكل خاص من الإضراب، حيث تم إلغاء 102 من 171 رحلة مخطط لها اليوم الاثنين، فيما تم إلغاء 43 رحلة في مطار كولونيا بون، وتم إلغاء 40 إقلاع وهبوط في شتوتجارت، كما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في المطارات الأخرى في هامبورج وبرلين.
 
وقال مطار العاصمة الألمانية إن هذه الرحلات هي في الغالب رحلات جوية ألمانية داخلية في اتجاه شتوتغارت أو كولونيا بون أو دوسلدورف.
 
وقررت نقابة الطيارين الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، عقب فشل مفاوضات أجرتها مع مجموعة "لوفتهانزا" المالكة لشركة الطيران، بشأن تحسين ظروف عمل الطيارين.
 
فيما قالت لوفتهانزا إنها لن تكون قادرة على تقديم عرض أفضل، معتبرة أن إضراب الطيارين سيسهم فقط في تجدد خيبة أمل العملاء والمزيد من الأضرار التي تلحق بالملايين.
وتدعو نقابة الطيارين من بين أمور أخرى إلى تخفيض الحد الأقصى لأوقات عمل الطيارين وزيادة فترات الراحة.
 

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لوفتهانزا



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