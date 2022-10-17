إعدام 420 لتر مشروبات كحولية غير صالحة للاستهلاك بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قام رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بإعدام 420 لتر مشروبات كحولية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة حفاظاً على صحة المواطنين، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تم تنفيذ قرارات النيابة العامة فى المحضر رقم 20378 جنح الأقصر، بإعدام المضبوطات عدد 420 زجاجة مشروبات كحولية غير صالحة للإستهلاك، وتم تنفيذ قرار النيابة العامة، والإعدام بالطرق الصحية والبيئة الآمنة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن تواصل رجال المديرية فى تنظيم حملات مكثفة فى الإدارات التموينية المختلفة، وذلك بناءاً على التعليمات المشددة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإطلاق الحملات المكثفة لضبط الأسواق والسيطرة على كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بصحة المواطنين، وكذلك مراقبة المخابز البلدية وجميع الأنشطة التموينية والأسواق.

وفي هذا الصدد قامت الإدارات التموينية على مستوى المحافظة، بإدارة الرقابة التموينية وإدارات القرنة والبياضية والطود والزينية وإسنا، من تحرير عدد 35 محضر متنوع، والتى شملت ضبط عدد 40 كرتونة صابون سائل بأحد المخازن الغير مرخصة وبدون فواتير، بإجمالي وزن نصف طن وجارى العرض على النيابة العامة، وضبط عدد 25 لفة مياه غازية، كل لفة بها عدد 6 عبوة سعة واحد لتر تقريباً بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها.



إعدام 420 لتر مشروبات كحولية غير صالحة للإستهلاك



جانب من إعدام المشروبات الكحولية بالأقصر