إصابة 7 أشخاص خلال حادث تصادم بين سيارتين في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، تتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وتمناية، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية أسمنت.

بإنتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: يوسف عبد الحميد 17 عاما، أحمد جمال 17 عامًا، عبد المنعم محمد 14 عاما، محمد ربيع 18 عاما، أسامة على 40 عاما، فاطمة محمد 26 عاما، إقبال زكي 46 عامًا، وجميعهم يقيمون في مركز أبوقرقاص، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور واشتباه ارتجاج، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي لتلقي العلاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوعه السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي السيارتين والسائقين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.