إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وجرار زراعي بالفيوم وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم بعد مدخل أبشواي اتجاه الفيوم ووجوج مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وجرار زراعى واسفر عن إصابة 3 وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
اسعاف ـ أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وجرار زراعي بالفيوم وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
الموضوعات المتعلقة
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. إنشاء أول مجلس اقتصادى اجتماعى بمحافظة الفيومالأحد، 16 أكتوبر 2022 02:41 م
محافظ الفيوم يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظةالسبت، 15 أكتوبر 2022 11:15 ص
كيف استعدت محافظة الفيوم لاستقبال الشتاء ومواجهة ظروف الطقس السيئ؟.. المحافظ تابع جاهزية القطاعات ووجه بتطهير مخرات السيول والمجارى المائية ومراجعة محطات الرفع.. ويؤكد: نعمل على وضع خطط بآليات لمواجهة الطوارئالجمعة، 14 أكتوبر 2022 09:00 م
تفاصيل أول اجتماع لمجلس اقتصادى اجتماعى بمحافظة الفيومالجمعة، 14 أكتوبر 2022 08:33 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة