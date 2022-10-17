اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:59 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم اسعاف ـ أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وجرار زراعي بالفيوم وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم بعد مدخل أبشواي اتجاه الفيوم ووجوج مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وجرار زراعى واسفر عن إصابة 3 وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق




 


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