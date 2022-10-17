إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الدولى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم أثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بمركز إدكو بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة إدكو بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى بإدكو لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.