إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين في حادث إنقلاب دراجة بخارية بالطريق الدائري بمدخل مستشفي الحميات بالفيوم وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية بالطريق الجزائري بمدخل مستشفي الحميات وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق