اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:47 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:09 م
إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين في حادث إنقلاب دراجة بخارية بالطريق الدائري بمدخل مستشفي الحميات بالفيوم وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية بالطريق الجزائري بمدخل مستشفي الحميات وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 

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