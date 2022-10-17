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إصابة شاب يعمل على عربة مشروبات بحروق إثر سقوط ماء مغلي عليه في بورسعيد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:01 م
إصابة شاب يعمل على عربة مشروبات بحروق إثر سقوط ماء مغلي عليه في بورسعيد اسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، بحروق، اليوم الإثنين، إثر سقوط ماء مغلي عليه نتيجة اصطدام سيارة بعربة مشروبات يعمل عليها في منطقة السيدة نفيسة.
 
استقبل مستشفى السلام ببورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: محمد حسن حسين خليل البيومي، 31 عامًا، مصابًا بحروق، والحالة العامة مستقرة، بادعاء سقوط ماء مغلي عليه نتيجة اصطدام سيارة بعربة مشروبات يعمل عليها بمنطقة السيدة نفيسة.
 
حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

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