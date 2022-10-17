إزالة 59 حالة تعد زراعي بمساحة 7.805 متر مباني على 38 فدانا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملات عن إزالة 44 حالة تعدي بمساحة 7 آلاف و 805 متر مباني و15 حالة تعدي بمساحه 38 فدان و7 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.. كما تم قطع المرافق عن 2 حالة تعدي بمساحه 250 متر بمركز ديرب نجم وعدد 3 حالات تعدي على مساحة 620 متر بمركز الابراهيمية و 2حالة تعدي بمساحه 565 متر بمركز كفر صقر و2 حالة تعدي بمساحه 215 متر بمركز أبو حماد و9 حالات تعدي بمساحه 3188 متر بمركز فاقوس كما تم استرداد 5 حالات تعدي بمساحه 27فدان و17 قيراط وتم التنبيه وسداد الرسوم المقررة للمعاينه والفحص بمساحه 4 حالات تعدي بمساحه 7 فدان و2 قيراط بمركز الحسينية.



شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.