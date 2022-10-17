إزالة 41 حالة تعد على أملاك الدولة بأبو صوير ومركز الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استعرض اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون التام مع قوات إنفاذ القانون لإزالة أية تعديات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرة أخرى وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة20 لإزالة التعديات والتي انطلقت منذ 13 أغسطس الماضي وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022 على ثلاث مراحل.

حيث شهد مركز ومدينة أبوصوير حملة لإزالة التعديات بحضور رئيس المركز و المدينة وقوات الشرطة وممثلي الإدارة الزراعية، أسفرت عن الإزالة الفورية لحالة تعدي على مساحة 59فدان و 14 قيراط و 12 سهم عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة تعدي على أراضي ولاية الآثار كما تم تنفيذ الإزالة ل 9حالات تعدي على مساحة 698م٢ ولاية الري.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين و في مركز ومدينة الإسماعيلية وفي إطار المرحلة الثالثة من الموجة 20 وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون، تم اليوم إزالة 31حالة تعدي علي أرض زراعية، عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة على مساحة 12000 م٢.