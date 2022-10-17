اليوم السابع
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إزالة التعديات على أملاك الدولة فى قنا

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:26 ص
إزالة التعديات على أملاك الدولة فى قنا إزالة تعدٍ على أملاك الدولة
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب، برئاسة حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمركز دشنا، في محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالشوارع، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في نطاق الوحدة المحلية، بإشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس مدينة دشنا.

وأوضح رئيس الوحدة، أنه تم رصد عدد من حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة استصلاح بغرض الزراعة، على مساحة 3 أفدنة و12 قيراط، وتم تنفيذ إزالة فوريه لتعدي على أرض أملاك الدولة، سور أبيض وبلوك طول 3م وارتفاع 3م، في أبو مناع شرق، والتي نفذت في الحال.
 
وأكد جيلاني، أن الوحدة المحلية، قامت بإزالة الاشغالات من تشوين البوص على الطريق العام، في أبومناع شرق، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
 
 
 

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