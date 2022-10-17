أمن الجيزة يعاين عقارا اشتعل به حريق فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لعقار اشتعل به حريق بإحدى قرى العياط، وتبين أن النيران اندلعت بالعقار دون إصابات، وتم إعداد تقرير بحجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بالعقار.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك العقار، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في قرية تابعة لمركز العياط، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.