أمطار متوسطة وسحب منخفضة فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق متفرقة، وذلك فى اليوم الثالث من حالة التقلبات الجوية التى تضرب الإسكندرية فى منخفض البحر المتوسط.

وكانت محافظة الإسكندرية، حذرت المواطنين من الطقس المتقلب المتوقع، وأصدرت المحافظة مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

وشدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدًا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.