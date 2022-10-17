أصابها بجروح متفرقة بالجسد.. حبس شخص تعدى على طليقته بمدينة نصر 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بشمال القاهرة ، حبس شخص ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه باصابة ربة منزل، طليقته، بجروح طعنية متفرقة بجسدها، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) ، مصابة بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.

بالإنتقال وسؤال ( والدها – مقيم بمحافظة الفيوم) قرر بأنه حال تواجد نجلته بمحل الواقعة قام (طليقها – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ، بسبب حدوث مشادة كلامية لخلافات بينهما ، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ..كما أضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.