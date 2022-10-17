أسوشيتدبرس: مايك بنس أمل المرشحين الجمهوريين في الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، يعد أمل كثير من المرشحين الجمهوريين في الانتخابات النصفية من أجل توسيع مناشداتهم للناخبين قبل أسابيع قليلة من التصويت.

وذكرت الصحيفة أن بنس في تقدير الرئيس السابق انتحر سياسيا في 6 يناير 201 عندما رفض المضي قدما في مساعى ترامب غير الدستورية لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، وأصبح بعدها منبوذا من العديد من الدوائر الجمهورية. لكن في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية للانتخابات النصفية التي تشهد تنافسا كبيرا هذا العام، هناك مؤشرات على أن حظوظ بنس قد تحولت حيث يضع الأساس لاحتمال ترشحه في سباق البيت لأبيض لعام 2024. والرجل الذى تعرض لصيحات استهجان فى مؤتمر للمحافظين العام الماضى، أصبح مطلوبا من المرشحين الجمهوريين، وبعضهم أمضى السباقات التمهيدية يتودد للحصول على تأييد ترامب بترديد أكاذيبه عن الانتخابات أحيانا.

وسافر بنس فى العديد من الولايات وعقد فعاليات وجمع الملايين للمرشحين والجماعات الجمهورية، بما فى ذلك جمع التبرعات للجان الحزب.

وبالنسبة لبعض الحملات فى السباقات المتقاربة، ينظر إلى بايدن على أن طرف محايد يمكنه أن يساعد فى توسيع شعبية المرشحين خارج قاعدة أنصار ترامب الأساسية. وحدث هذا فى ولاية أريزونا، التي تشهد سباقا حاسما على مقعد مجلس الشيوخ هذا العام، والتي ستشهد سباقا حاميا فى حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وفى الأسبوع الماضى ساند بس مرشح مجلس الشيوخ بلايك ماسترز الذى عانى فى السباقات التمهيدية وكسب المعتدلين فى ولاية ثلث ناخبيها مسجل كمستقلين.