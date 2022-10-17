أستاذ إعلام تشيد بحملة المتحدة للتوعية بمخاطر المخدرات: لديها مسئولية مجتمعية

كتب ـ محمود راغب

أشادت الدكتورة دينا فاروق، أبو زيد أستاذ الإعلام بكلية الإعلام ب جامعة عين شمس ، بإطلاق المتحدة للخدمات الإعلامية لحملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وأكدت أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على دور مهم من أدوار الإعلام والتى من المفترض أن يقوم بها وهو دور خدمى وتوعوى ومسئولية اجتماعية للمؤسسات الإعلامية المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأضافت أبو زيد، أن هذا هو المنتظر من الإعلام، والشركة المتحدة لديها مسئولية مجتمعية تؤديها، مشيدة باختيار هذه القضية كونها قضية مهمة للغاية وموجودة فى كل المجتمعات والبلدان .

وأكدت أن الشركة المتحدة بقنواتها التى تتمتع بجاذبية كبيرة ولها مشاهدين من كل الأعمار والأجيال الجديدة والشابة ستنجح فى الوصل برسالة الحملة لعدد كبير من خلال قنواتها الناجحة التى لها جمهور عريض .

وطالبت أن يتم وضع قضية التوعية بخطورة المخدرات والإدمان على أجندة الإعلام بشكل دائم، ولا يتم مناقشتها بشكل مؤقت، وأن توضع على الأجندة الإعلامية ووسائل الاتصال المختلفة طوال السنة ولا ترتبط بفترات معنية .

وتطلق المتحدة للخدمات الاعلامية حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته، وترتكز الحملة عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه ، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث إن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف لتدمير الدولة ، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب .

والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة .