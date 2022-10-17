أسباب وأعراض الطفح الجلدى عند الأطفال.. اعرف طرق العناية

كتبت ميرفت رشاد

تسبب الحرارة أو الرطوبة أو المواد المسببة للحساسية الطفح الجلدي عند الأطفال ، وهو عبارة عن ظهور بعض البقع الحمراء على سطح الجلد، وتتسم بأنها تكون بارزة قليلاً ويكون لها رأس بيضاء على هذه البقع، وقد تنتشر في جميع الجسم، و من الشائع أن يصاب الأطفال بطفح جلدي مثل الإكزيما أو الطفح الحراري أو طفح الحفاضات ، يمكن أن يحدث الطفح الجلدي أيضًا بسبب مشاكل مزمنة مثل الإكزيما أو العدوى المعدية مثل جدري الماء، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth".

يصاب الأطفال بالطفح الجلدي لعدة أسباب ، منها: بشرة حساسة

المهيجات

الحرارة

ردود الفعل التحسسية

الالتهابات

في حين أن هذه هي الأسباب الأكثر شيوعًا لتطور الطفح الجلدي لدى الأطفال ، إلا أن الطفح الجلدي يرتبط بمجموعة متنوعة من الحالات والمحفزات.



أنواع الطفح الجلدي رد فعل تحسسي

يمكن أن يعاني الأطفال من حساسية تجاه الأدوية أو الصابون أو الحيوانات أو أطعمة معينة، تسبب تفاعلات الحساسية طفح جلدي مرتفع مع نتوءات حمراء وقد تشمل القيء.

عندما يحدث طفح جلدي بسبب رد فعل تحسسي ، قد يظهر على الرضع أيضًا الأعراض التالية المرتبطة بالحساسية:

تورم في الوجه أو الشفتين أو العينين

الحكة

عيون حمراء ، وحكة ، وسيلان

سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

حب الشباب

يظهر حب الشباب حديثي الولادة على شكل نتوءات صغيرة حمراء أو بيضاء على الخدين والجبهة والأنف وفروة الرأس، إنه شائع عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أسبوعين إلى ستة أسابيع وعادة ما يتم حلها من تلقاء نفسها في غضون شهرين.

الجدرى المائى

غالبًا ما تكون البقع الحمراء المليئة بالحكة والمليئة بالسائل الصافي هي أول علامة على الإصابة بجدري الماء ، وهو ناتج عن فيروس يسمى الحماق. يبدأ الطفح الجلدي على الصدر والظهر والرأس والوجه وينتشر إلى الذراعين والساقين

الطفح

الطفح الجلدي في منطقة الحفاض شائع عند الرضع، يتسبب في ظهور بقع حمراء قد تصبح مؤلمة ومتقشرة ويمكن أن تنتشر إلى المعدة وأعلى الساقين.

الأكزيما

الأكزيما ينتج عنه بقع حاكة وجافة ومتقشرة من الجلد قد تكون حمراء ومتورمة أو تنزف عند الخدش، يمكن أن يسبب الحك المفرط نزيفًا أو جلدًا خشنًا وسميكًا وأغمق، غالبًا ما تبدأ الأكزيما بين سن 6 أشهر و 5 سنوات، يبدأ عادةً على الخدين والجبهة ثم تجاعيد الجلد والمرفقين والركبتين، تتسبب الحساسية في تفاقمه .

العلاجات

يعتمد علاج الطفح الجلدي على سبب وشدة الطفح الجلدي. فيما يلي إرشادات عامة لكل نوع من أنواع الطفح الجلدي:

رد الفعل التحسسي : من الأفضل التماس العناية الطبية لردود الفعل التحسسية. قد يرغب الطبيب الخاص بك في إجراء اختبار الحساسية ووصف الأدوية مثل مضادات الهيستامين أو أدوية الحساسية أو المنشطات.

حب الشباب عند الأطفال : بالنسبة للأطفال حديثي الولادة الذين تقل أعمارهم عن 6 أسابيع ، عادةً ما يزول حب الشباب من تلقاء نفسه ولا يحتاج إلى علاج.

جدري الماء : الحمام الفاتر مع كميات صغيرة من دقيق الشوفان غير المطبوخ يساعد في علاج الطفح الجلدي مثل جدري الماء، ضع غسول كالامين على الطفح الجلدي بعد الاستحمام

طفح الحفاضات : ضعي كريم طفح الحفاضات بعد كل تغيير للحفاض.

الأكزيما: استخدم ضغطًا باردًا أو حمامًا فاترًا مع دقيق الشوفان الغروي واستخدم مرطبًا صديقًا للأكزيما.