BBC: اسكتلندا ستتقدم بطلب الانضمام للاتحاد الأوروبى حال حصولها على الاستقلال

كتبت رباب فتحى

كشفت وثيقة للحكومة الاسكتلندية، أن اسكتلندا ستطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة تصميم سوق الطاقة، حال حصلت على الاستقلال من المملكة المتحدة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى.

وستعرض الورقة الحكومية الاسكتلندية ، التي ستنشر يوم الاثنين ، مقترحات بشأن القضايا الرئيسية ، مثل العملة وترتيبات الحدود. كما ستحدد سياسة الهجرة لتعزيز السكان العاملين.

قالت حكومة المملكة المتحدة إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للحديث عن تصويت جديد على الاستقلال.

وقال متحدث رسمي إن 60٪ من الصادرات الاسكتلندية ذهبت إلى أجزاء أخرى من المملكة المتحدة ، وأن أولويات الناخبين كانت أشياء مثل النمو الاقتصادي وأمن الطاقة وأزمة تكلفة المعيشة.

لكن رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون أصرت على أن اسكتلندا لم تعد قادرة على "العيش تحت سيطرة وستمنستر (الحكومة فى لندن)".

وفي عام 2016 ، صوتت جميع مناطق السلطة المحلية البالغ عددها 32 في اسكتلندا لصالح البقاء في استفتاء عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبي بنسبة 62٪ إلى 38٪.

ويتناقض التصويت الاسكتلندي مع التصويت العام في المملكة المتحدة للمغادرة بهامش 52٪ إلى 48٪.

في ذلك الوقت، اعتبر المسئولون أن نتيجة الاستفتاء تعكس كيف ينظر الناس في اسكتلندا إلى مستقبلهم كجزء من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستورجون: "هذا ليس نقاشًا حول التغيير مقابل الوضع الراهن - لا يوجد وضع قائم ، ولا تستطيع اسكتلندا أن تعيش تحت سيطرة وستمنستر بعد الآن. في عام 2014 ، تلقينا وعودًا بالاستقرار إذا صوتنا بـ" لا "للاستقلال - وبدلاً من ذلك حصلنا على التقشف وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذه ليست قضايا مجردة - إنها تلحق ضررا حقيقيا باقتصادنا ، والخدمات العامة ، وتكاليف الرهن العقاري والمعاشات التقاعدية."

وقالت ستورجون إن هناك "أدلة دامغة" على أن الدول المجاورة المستقلة "أكثر ثراءً وإنتاجية وعدلاً وسعادة من اسكتلندا تحت حكم وستمنستر".

وتعهدت بأن الدولة الغنية بالموارد ، والتي أنتجت مؤخرًا كمية قياسية من الكهرباء المتجددة ، يمكن أن تضاهي هذا النجاح مع سلطات الاستقلال وأن تصبح "اقتصادًا حديثًا وديناميكيًا ومستدامًا".

وقالت الوزيرة الأولى إن هذا سيتحقق من خلال ضمان أمن إمدادات الطاقة للمساعدة في معالجة حالة الطوارئ المناخية ومن خلال إنشاء سياسة سوق العمل على النمط الأوروبي.

وأضافت ستورجون أن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ستتيح السفر المجاني عبر المملكة المتحدة و 27 دولة عضو وتسهيل جذب العمال إلى القطاعات التي تضررت بشدة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المحافظون الاسكتلنديون إن اسكتلندا المستقلة ستضطر إلى التقدم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، وقد تواجه صعوبة في تلبية متطلبات الدخول ، لا سيما فيما يتعلق بحجم عجز ميزانيتها.