كتبت فاطمة خليل

يحتاج الجميع لتحسين الصحة النفسية ويمكن لبعض العادات اليومية أن تحسن من الصحة النفسية لأى شخص ومن بين هذه العادات: اكتساب الوعي الذاتي والامتنان لكل الأشياء الجيدة التي تمتلكها، في هذا التقرير نتعرف على 5 عادات يومية لتحسين صحتك النفسية، بحسب موقع "Health".

فيما يلي 5 عادات يمكن أن تساعد في تحسين الصحة النفسية



1. اكتساب الوعي الذاتي



راقب أفكارك وسلوكياتك وأفعالك الناتجة حتى تصبح أكثر موضوعية وتتخذ قرارات أفضل.

من خلال اكتساب الوعي الذاتي ، يمكنك فهم نفسك والآخرين بشكل أفضل هذا يساعد في الوصول إلى حالة ذهنية أفضل ، وتجنب التصرفات الاندفاعية وتخفيف التوتر.

في كثير من الأحيان نجد صعوبة في الضغط في الوقت المناسب لتحسين صحتنا العقلية تأكد من تخصيص بعض الوقت لنفسك للتأمل الذاتي والتحسين.

2. تعلم كيفية التعامل مع السلبية



يمكن أن يصبح اتخاذ القرارات أكثر صعوبة عندما يكون المرء في حالة مزاجية أو ظروف سيئة.

افحص الظرف وابحث عن طرق بناءة لمكافحة السلبية يمكن أن تكون ممارسات اليوجا والتأمل مفيدة في هذه الظروف. يمكن استخدام إعادة الهيكلة المعرفية، التي تتضمن تعديل التفكير لإزالة الأفكار السلبية، لتبسيط الأفكار.

التعميم المفرط ، التخصيص ، والتهويل هي أمثلة قليلة على التشوهات المعرفية.

3. تتبع صحتك الجسدية والعقلية



الصحة البدنية والصحة النفسية يسيران جنبًا إلى جنب تأكد من تقييم مستويات لياقتك بشكل دوري. اهدف إلى وزن صحي وعلاقة إيجابية مع الطعام.

ركز على اللياقة البدنية بدلاً من المظهر النحيف فقط.

من المعروف أن مرض السكري ومشاكل القلب مرتبطة بالقلق والاكتئاب.

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم الربو وارتفاع ضغط الدم الجهازي وحب الشباب وتساقط الشعر.

4. كن صارمًا بشأن توقيت الشاشة والنوم



ضع في اعتبارك تعيين مؤقت وتحديد المدة التي تنوي مشاهدة الشاشات مسبقًا يمكن أن يؤدي التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت والتعامل مع التنمر الإلكتروني إلى الإجهاد ومجموعة متنوعة من مشاكل الصحة العقلية.

يمكن أن تساعد التمارين والأنشطة الخارجية والتفاعلات وجهاً لوجه في إعادة تأسيس نفسك تأكد من حصولك على قسط كاف من النوم في الليل.

بعد الساعة 9 مساءً، حاول تجنب استخدام الشاشات والهواتف.

5. الامتنان وتمارين التأمل



تساعد تمارين التأمل على زيادة التركيز وتحسين الإنتاجية وتعطي إحساسًا بالرفاهية، اليقظة الذهنية تدور حول التواجد في الوقت الحالي أثناء مهمة معينة والتخلص من عوامل التشتيت لهذا القدر من الوقت.

إنها عادة جيدة أن تكون ممتنًا للأشياء الصغيرة التي لديك في الحياة يمكن أن يساعد التعبير عن الامتنان في التغلب على التوتر والقلق ويمكنك كتابة مذكرات امتنان.