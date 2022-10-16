اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 06:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

5 إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربيبة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 05:00 ص
5 إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربيبة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في مُحافظة "سلفيت" بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة. 
 
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن إصابتين خطيرتين، إحداهما في الصدر وصلتا مستشفى "سلفيت" الحكومي.
 
ومن جهته، قال إبراهيم عاصي رئيس بلدية قراوة بني حسان، في تصريح صحفي، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، وتصدي المزارعين وسكان البلدة لهم. 
 
وبدوره، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اقتحام مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب "سلفيت" في محاولة للاستيلاء على معدات زراعية ومصادرة الأرض وطرد أهل القرية منها.
 
 

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

الاقصى

اخبار فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة