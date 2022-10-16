‫وزير الرى يلتقى وزراء المياه بدول السودان والسنغال ولبنان وتنزانيا

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لقاءاً مع المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السوادانى حيث تم التباحث حول مشروعات التعاون الثنائي بالسودان والتي تسعي مصر من خلالها لتقديم الدعم الفني والمادي المطلوب للأشقاء بدولة السودان ومنها منشآت الحماية من الفيضان وحصاد السيول ومحطات مياه الشرب الجوفية وتدريب الكوادر البشرية ومحطات الرصد الهيدرولوجية ومراكز التنبؤ بالفيضان ومكافحة الحشائش المائية والبرية وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه) ، مع التأكيد على ضرورة إستمرار انعقاد اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بصورة دورية نظراً لأهمية الموضوعات التي تتولي إداراتها ومما ينعكس بالإيجاب على العلاقات الثنائية بين الدولتين.

كما عقد سويلم لقاءاً مع سيرجين ماباى وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، حيث أكد سويلم على دعم مصر لإعلان داكار الصادر عن المنتدى العالمي التاسع للمياه والذي عقد في شهر مارس 2022 ، كخطوة مهمة نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة المقرر عقده في شهر مارس 2023 ، مع توجيه الدعوة للسنغال لدعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم ، خاصة وأن السنغال هي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ، مع التأكيد على دور مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في دعم هذه المبادرة، والإشارة لاستعداد مصر لأن تكون مركزاً إفريقياً لبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه ، كما تم الإشارة لقصة نجاح إدارة نهر السنغال بين دول (السنغال - موريتانيا - مالي) ، والتأكيد على أهمية الإدارة المشتركة لموارد المياه المشتركة.

كما عقد سويلم لقاءاً مع الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني ، حيث تم إستعراض موقف التعاون الحالي بين البلدين وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات "بناء السدود ومشروعات الحصاد المائي - تخطيط وتصميم أعمال البنية الأساسية لمشاريع الري - استخدام موارد المياه غير التقليدية مثل معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وإعادة الاستخدام - الإدارة المتكاملة لقطاع المياه وتشمل نواحي التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة والتشريعات المائية المختلفة - نظم المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة في مجال التنبؤ والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية - التدريب ورفع كفاءة العاملين - تطبيق الإدارة المتكاملة للمياه على الاحواض الدولية والتنسيق في هذا الشأن في إطار مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط).

وأعرب سويلم عن استعداد مصر لتقديم الدعم للجانب اللبناني في مجالات (الحماية من اخطار السيول وحصاد الامطار - تنفيذ مشروعات الري الحديث - معالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة معالجة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر - التدريب من خلال مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة - المركز القومي لبحوث المياه ودوره في البحث العلمي في مجال المياه) .

كما عقد سويلم لقاءاً مع جمعة حميدو أويسو وزير المياه التنزاني ، حيث تم بحث مجالات التعاون الفني بين مصر وتنزانيا ، والتي تم خلالها حفر آبار جوفية بدولة تنزانيا عبارة عن 30 بئر مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ، كما تم التباحث حول اللمسات الأخيرة لتحديث مذكرة التفاهم بين البلدين ، مع التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين دول حوض النيل بما يضمن تحقيق الرخاء والقضاء على الفقر.