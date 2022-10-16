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بحث ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،بمدينة جدة، مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.