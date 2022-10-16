وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ولى العهد السعودى ورئيس جنوب أفريقيا شهدا عقب جلسة المباحثات الثنائية بينهما مراسم توقيع عدد من اتفاقات وبرنامج تعاون ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، فى العديد من المجالات .