وكيل تعليم بورسعيد: مرافق الرسوة تعمل بكفاءة بجميع مبانيها

بورسعيد محمد فرج

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية صباح اليوم، أثناء تفقدها مدرسة الرسوة الأساسية بالحي الإماراتي لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بحضور العجمي فرح مدير إدارة جنوب التعليمية.

ومن جانبها اطمأنت وكيل الوزارة أثناء تفقدها المدرسة وفصولها التعليمية ومرافقها على انتظام سير العملية التعليمية وتواجد أعضاء هيئة التدريس وطاقم الإدارة وسط حضور قوي من طلاب المدرسة بالمراحل رياض الأطفال والابتدائية والاعدادية.

وأكدت الدكتورة " هالة "أن مرافق المدرسة من مياه الشرب والكهرباء قد تم توصيلها وتعمل بكفاءة بجميع مباني المدرسة ودورات المياه وذلك بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالمحافظة والإدارات المختصة بتعليم بورسعيد.

وأشارت أن جولتها التفقدية لمدارس علي مبارك الابتدائية التابعة لإدارة شرق التعليمية والمهندس علي سليمان الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية وسعد زغلول الابتدائية والقابوطي الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية مشيدة بجهود القائمين عليها لانتظام العملية التعليمية.