وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس غرب طنطا ويحيل عددا من الموجهين للتحقيق.. صور

فريق المحافظات

أصدر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تكليفا لصبري الدسوقي، وكيل المديرية، للقيام بزيارة ميدانية لمدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تمت متابعة مدرسة صناديد للتعليم الأساسي، وقد حرص على الحضور مبكرا، وذلك لمتابعة مدى التزام المعلمين والطلاب وانضباطهم، وحرص على متابعة انضباط الطلاب داخل الفصول، ومتابعة شرح المناهج المختلفة، ومناقشة بعض الطلاب فيما يواجههم من معوقات وإزالتها فورا.

وأكد على أهمية تواجد وانضباط المشرفين على الأدوار والفناء وأثناء الفسحة مع اطلاعه على الجدول المدرسي وحصر العجز والزيادة والتصرف بها فورا، ثم تابع تفعيل وممارسة الأنشطة المختلفة خصوصا في تطبيق اليوم الخاص بالأنشطة.

وخلال المتابعة تم إحالة عدد من الموجهين للتحقيق، لعدم التزامهم بتنفيذ خطوط السير بالمدارس المذكورة، ثم اختتم جولته بتوجيه الشكر لإدارة المدرسة ولكافة المعلمين على حسن سير العملية التعليمية، متمنيا لهم عام دراسي سعيد وناجح بإذن الله.

تم استكمل وكيل المديرية متابعته لمدرسة صناديد الرسمية لغات، وتابع ممارسة الطلاب للأنشطة المختلفة وكذلك مدى التزام المعلم باستخدام السبورة وتفاعل الطلاب معه، وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوسع في استخدام المعلم للتكنولوجيا الحديثة في التعليم تطبيقا لتعليمات الوزير.