اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الغربية يتفقد مخزن المديرية للكتب ويطمئن على وصول مخصصات المحافظة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:33 م
وكيل تعليم الغربية يتفقد مخزن المديرية للكتب ويطمئن على وصول مخصصات المحافظة وكيل تعليم الغربية يتفقد مخزن المديرية للكتب ويطمئن على وصول مخصصات المحافظة
الغربية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،  مخزن الكتب الخاص بمديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث اطمأن إلى وصول سيارات الكتب من مخازن الوزارة إلى مخازن المديرية، حيث يتم استكمال مخصصات المديرية من الكتب تمهيداً لاستلام الإدارات التعليمية جميع الكتب التي وصلت إلى مخازن المديرية ومنها للمدارس.
 
و بلغت نسبة تسليم الكتب للمرحلة الابتدائية 99%، وبلغت نسبة تسليم الكتب للمرحلة الإعدادية 86%، وبلغت نسبة تسليم الكتب للمرحلة الثانوية الفنية 85%، وجاري استكمال باقي المخصصات من مخازن الوزارة.
 

تعليم الغربية

الكتب المدرسية

مدارس الغربية

تسليم الكتب المدرسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة