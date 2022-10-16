وكيل تعليم الغربية يتفقد مخزن المديرية للكتب ويطمئن على وصول مخصصات المحافظة

الغربية فريق المحافظات

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مخزن الكتب الخاص بمديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث اطمأن إلى وصول سيارات الكتب من مخازن الوزارة إلى مخازن المديرية، حيث يتم استكمال مخصصات المديرية من الكتب تمهيداً لاستلام الإدارات التعليمية جميع الكتب التي وصلت إلى مخازن المديرية ومنها للمدارس.

و بلغت نسبة تسليم الكتب للمرحلة الابتدائية 99%، وبلغت نسبة تسليم الكتب للمرحلة الإعدادية 86%، وبلغت نسبة تسليم الكتب للمرحلة الثانوية الفنية 85%، وجاري استكمال باقي المخصصات من مخازن الوزارة.