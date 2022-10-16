وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية فى مدارس طنطا

فريق المحافظات

أجرى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة شملت عدد من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس.

وقام بمتابعة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، حيث شهد طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات متميزة، كما تابع عدد من الفصول أثناء الحصص، وأكد على لائحة الانضباط الطلابي، و شدد على ضرورة سرعة تسليم جميع طالبات الصف الأول جهاز التابلت التعليمي.

وأشاد بجهود المعلمين بالمدرسة، كما أشاد بنظافة المدرسة وانضباطها، ثم توجه وكيل الوزارة لمدرسة الأحمدية الإعدادية بنين بنفس الإدارة، حيث تم متابعة الإشراف والفصول والمكتبة، ووجه بضرورة إعادة فهرسة المكتبة، والسماح للطلاب باستعارة الكتب وتفعيل السجلات.

كما وجه أيضاً بتوفير المطهرات والصابون السائل بدورات المياه.

وخلال متابعته بالمدرسة، حيث يتواجد مبنى للتوجيهات، شدد "حسن" على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف لجميع الموجهين والهيئات المعاونة، والتمام على حضور جميع العاملين في الميعاد المحدد، وضرورة تقديم خط السير مسبقاً، وخلال متابعته للمدارس اليوم وجه "حسن" الشكر لإدارة المدارس على الجهد المبذول، وحسن سير العملية التعليمية.