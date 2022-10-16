وكيل "تعليم الشرقية" يتفقد سير انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة القرين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد اليوم محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية انتظام سير العملية التعليمية بمدارس القرين التعليمية تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بحضور صالح شلبي مدير عام إدارة القرين التعليمية وحسن سعفان وكيل الادارة

وتم متابعة مدرستي عثمان بن عفان الاعدادية بنات ومدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي وتفقد فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكتبة واطمئن على انتظام الدراسة وانتظام العمل داخل المدرسة وتأكد من استلام الطلاب والطالبات للكتب الدراسية وممارسة الانشطة الرياضية داخل المدرسة

وشدد وكيل المديرية، على ضرورة وضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة

وأكد رمضان، تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والذي يتم تطبيقه بالتناوب، خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، حيث تم التوجيه بتشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس

كما شدد وكيل المديرية، على مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة

ووجة وكيل المديرية تعليمات لمديرى إدارات المدارس والمدرسين على ضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية ومتابعة برامج القنوات التعليمية أثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية والعمل على دمج التكنولوجيا في التعليم تنفيذا لتعليمات معالي وزير التربية والتعليم.

ثم توجه محمد رمضان وكيل تعليم الشرقية لمتابعة انتظام الدراسة بمدرسة القرين الثانوية بنات حيث تفقد فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكاتب واطمأن على انتظام الدراسة كذلك استخدام السبورات التفاعلية في شرح الدروس المقررة واستخدام الطلاب والطالبات للتابلت وتحدث رمضان مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ووجه تعليمات لمدير إدارة المدرسة على ضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات و الروابط و الأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية

ثم توجه وكيل المديرية لمتابعة انتظام الدراسة بمدرستي القرين الثانوية التجارية بنات ومدرسة القرين الثانوية الصناعية العسكرية وتفقد فصول المدرسة وورش المدرسة وأوضح أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم العام و الفني، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

ثم توجه الأستاذ محمد رمضان وكيل المديرية زيارة التفقدية بمتابعة مدرسة عبد المنعم رياض الرسمية للغات واطمأن على انتظام الدراسة داخل فصول المدرسة وشدد وكيل المديرية على الالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح وتفعيل حصص الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة من فقرات الإذاعة عن ذكري انتصارات اكتوبر المجيدة و وإعداد فقرات اذاعية متنوعة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن.

وعمل حملات لتنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على البيئة من التلوث.



وأشاد محمد رمضان وكيل المديرية بارتفاع المستوى الدراسي للطلاب وارتفاع نسب حضور الطلاب ووجه سيادته الشكر لمدير عام الادارة ووكيل الادارة ومديري إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وحثهم على مواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة ابنائنا الطلاب بالمدارس وجعل المدارس مصدر جذب للطلاب متمنيا التوفيق للجميع.



وكيل الوزارة



داخل المدارس



يتفقد المدارس