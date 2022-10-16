وفاة طبيبة بعد 4 شهور غيبوبة لإصابتها بحادث على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الغربية فريق المحافظات

توفيت صباح اليوم الدكتورة علياء أبو فدان داخل العناية المركزة بالمستشفى، بعد 4 شهور من الغيبوبة، إثر تعرضها لحادث انقلاب سيارتها الملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، بعد أن قطع شخص يقود موتوسيكل الطريق بصورة مفاجئة، وحاولت أن تفاديه فانقلبت بها السيارة في الأراضي الزراعية.

ترجع الواقعة لشهر يونيه الماضي، بتلقي مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء قيادة سيدة لسيارتها وبرفقتها أطفالها، قطع موتوسيكل يقوده شاب الطريق بشكل مفاجئ، فاختلت عجلة القيادة بيدها، وانقلبت في الأراضي الزراعية المتاخمة للطريق، وأسفر الحادث عن إصابتها بنزيف بالمخ وكسور وتجمع دموي على الرئة، واصابة اطفالها بكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.