وصول 6 يخوت سياحية من ميناء أبو ظبي لشرم الشيخ البحري.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت استقبل ميناء شرم الشيخ اليوم 6 يخوت سياحية قادمين من ابوظبى وهم اليخوت السياحيةAlisund ، Pearl، M2 ، Blue ، A+ وترفع العلم الإنجليزي، وذلك لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتمتع بالرياضات المائية بمدينة شرم الشيخ .

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر في بيان لها أن بالتنسيق مع أعضاء المجتمع توفير كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات لليخوت السياحية لجذب المزيد من الحركة السياحية وتنمية سياحة اليخوت بموانئ البحر الأحمر .

استقبل ميناء سفاجا، اليوم الأحد، السفينة السياحية Queen Elizabeth وعلى متنها 1626 سائحا من جنسيات مختلفة و998 فرد طاقم، وهى بطول 254 مترا وعرض 32 مترا وغاطس 8 أمتار وجنسيتها قبرص قادمة من اليونان .

ومن المقرر أن تغادر مساء اليوم متجهة إلى ميناء صلالة بعمان، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان الطوارئ لكافة الجهات العاملة.