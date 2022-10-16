واشنطن بوست: تصعيد روسيا الأخير فى أوكرانيا لن يغير دفة الحرب لصالحها

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن تقديرات الاستخبارات الغربية والخبراء العسكريين تشير إلى أن جهود روسيا لمواجهة التقدم الذى أحرزته أوكرانيا بقصف كييف ومدن أخرى بالصواريخ وحشد مئات الآلاف من الاحتياطيين يمثل تصعيدا كبيرا فى الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، إلا أنه لن يغير على الأرجح من ديناميكيات الصراع الذى يميل لصالح لأوكرانيا.

وتقول التقديرات إن الضربات الصاروخية ليس لها قيمة استراتيجية كبيرة، على الرغم من أنها تثير بؤسا إنسانيا واسعا وتعطيل حياة الناس فى مدن لم تمس تقريبا منذ بداية الحرب.

وتابعت الصحيفة: منذ بداية الهجمات الروسية الاثنين، قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب عشرات آخرين، ويبدو أن البنية التحتية للكهرباء فى أوكرانيا كانت الهدف الرئيسى، مما يعنى أن بعض المناطق السكنية غرقت فى ظلام، مما تركت بعض المدنيين فى مواجهة احتمالية شتاء بدون كهرباء، إلا ان الوضع فى أرض المعركة لا يزال فى صالح أوكرانيا، حيث يبدو أن الجيش الأوكراني الأفضل تسليحا ولديه دافع أكبر ويحتفظ بميزة على الجيش الروسى "المتعثر وضعيف التجهيز والمنهك" على الأقل فى المستقبل المنظور.

ويتوقع المسئولون الأمريكيون والغربيون أن تواصل أوكرانيا هجومها المضاد فى الأشهر القادمة، على الرغم من أن الطقس البارد يبطئ وتيرة الحرب.

وقال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن فى زيارته لبروكسل الأسبوع الماضى إنه يتوقع أن تواصل أوكرانيا بذل قصارى جهدها خلال الشتاء للاحتفاظ بأراضيها وأن تظل فعالة فى ميدان المعركة. وقد شهدنا مؤخرا الاوكرانيين فعالين للغاية فى الشرق والجنوب مع استعادة قطاع كبير من الأراضى من الروس.

وهدأت حدة الصراع فى الأيام الأخيرة مع تعزيز أوكرانيا المكاسب التي حققتها مؤخرا. وأحرزت روسيا بعض المكاسب البسيطة بالسيطرة على قرى قرب مدينة باكومت بدونباس، التي كان الروس يحاولون الاستيلاء عليها منذ يوليو. وسيكون هناك تباطؤ اكبر لوتيرة لحرب مع ظهور الصقيع والثلج فى الشرق والوحل فى الجنوب الذى شهد أغلب المعارك مؤخرا، وفقا للخبراء العسكريين.