هطول أمطار بمحافظة دمياط واستعدادات مكثفة لرفع المياه من الشوارع.. صور

دمياط - فريق المحافظات

شهدت محافظة دمياط منذ قليل، هطول أمطار في عدة مدن بالمحافظة، بينما شهدت مدينتي رأس البر وعزبة البرج هطول كثيف للأمطار مع ارتفاع سرعة الرياح.

واستعدت محافظة دمياط لاستقبال نوات الأمطار المحتملة بحزمة من الإجراءات أبرزها استمرار عمليات تطهير بالوعات الصرف الصحي، فضلا عن انتشار السيارات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، من أجل رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة، إضافة إلي خلق محاور مرورية بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير من أجل تحقيق السيولة المرورية بها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال نوة الأمطار المحتملة، مشيرة إلي وجود غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام محافظة دمياط، من أجل متابعة الموقف اولا بأول، والتعامل الفوري مع أية طوارئ تنتج بسبب هطول الأمطار.

كما أعلنت محافظ دمياط أيضا عن تخصيص ارقام لتلقي شكاوى المواطنين إضافة إلي وجود الخط الساخن من أجل التيسير علي المواطنين للابلاغ حال وجود أمر طارئ جراء موجة الطقس القادمة.

وعلى صعيد آخر انتظمت حركة تداول السفن داخل ميناء دمياط،بشكل طبيعي، إضافة إلي استمرار العمل بالميناء النهري أيضا دون تأثر بحالة الطقس التي تشهدها المحافظة، كما استمرت أيضا رحلات الصيد داخل محافظة دمياط دون توقف ليسير العمل ببوغاز مدينة عزبة البرج بشكل طبيعي.



الامطار بشوارع دمياط



الأمطار بشوارع دمياط



الامطار تصل دمياط



أمطار بشوارع دمياط