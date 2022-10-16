اليوم السابع
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"نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل".. حصاد 900 فدان من الذهب الأبيض

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:00 ص
"نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل".. حصاد 900 فدان من الذهب الأبيض نورت يا قطن النيل
الإسكندرية جاكلين منير

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"نورت يا قطن النيل .. يا حلاوة عليك يا جميل" ، عادت تلك الأغنية الجميلة تترد فى الأذهان مرة أخرى وذلك بعودة إنتعاش زراعات القطن مرة أخرى بقرى محافظة الإسكندرية، ومؤخرا بدأت زراعة القطن تعود من جديد و تزين حقول العامرية غرب الإسكندرية، وسط تشجيع مديرية الزراعة بالإسكندرية.

وأجرى اليوم السابع، جولة فى زمام منطقة العامرية غرب الإسكندرية وبالتحديد فى قرية الصاعدة والتى بدأت فى جنى محصول القطن.

ويقول الدكتور أحمد راضى رئيس الإرشاد الزراعى بإدارة العامرية الزراعية، أن مديرية الزراعة بالإسكندرية قامت بتشجيع المزارعين بزراعة القطن هذا العام على مساحات كبيرة، بتوفير صنف جديد هو "جيزة 97" وهو صنف مستحدث يتميز بوفرة الإنتاج و كثرة عدد الأفرع الثمرية وطويل التيلة ومتوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 12 قنطار، حيث يمتاز بالمتانة و تحمل التغييرات البيئية والمناخية من انخفاض درات الحرارة و الجفاف والعطش مقارنة بالأصناف الأخرى.

وأكد أن القطن المصرى راجع بقوة، وخاصة مع منظومة التسويق الجديدة وارتفاع سعر القنطار وبيع القطن بأعلى سعر من خلال مزيدات علنية، موضحا: أن الإسكندرية بها نحو 900 فدان لزراعة القطن هذا العام مع التوسع فى المساحات الزراعية خلال السنوات القادمة.

فيما قال جلال قاسم عبد الجليل مزارع بزمام منطقة العامرية غرب الإسكندرية، "أن محصول القطن يزرع منذ 60 عاما، مطالبا بتحديد سعر ملائم للقنطار مع توفير الأكياس، مؤكدا: أنه لن ينقطع عن زراعة القطن فى كل عام".

احد-المزارعينن
احد-المزارعينن

 

التوسع-فى-زراعة-القطن-بالاسكندرية
التوسع-فى-زراعة-القطن-بالاسكندرية

 

القطن-المصرى-عائد-بقوة
القطن-المصرى-عائد-بقوة

 

القطن-المصرى-يتلآلآط
القطن-المصرى-يتلآلآط

 

القطن-يتلآلآ-بقرى-غرب-الاسكندرية
القطن-يتلآلآ-بقرى-غرب-الاسكندرية

 

المهندس-احمد-اسماعيل-مسؤل-مكافحة-الافات
المهندس-احمد-اسماعيل-مسؤل-مكافحة-الافات

 

المهندس-احمد-راضى
المهندس-احمد-راضى

 

اليوم-السابع-داخل-حقول-القطن
اليوم-السابع-داخل-حقول-القطن

 

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اليوم-السابع-فى-جولة-بحقول-القطن

 

حقول-القطن-بالعامرية
حقول-القطن-بالعامرية

 

زراعة-900-فدان-للقطن-بالاسكندرية
زراعة-900-فدان-للقطن-بالاسكندرية

 

قيادات-مديرية-الزراعة-لجنى-محصول-القطن
قيادات-مديرية-الزراعة-لجنى-محصول-القطن

 

محصول-القطن-بالاسكندرية
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