"نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل".. حصاد 900 فدان من الذهب الأبيض

"نورت يا قطن النيل .. يا حلاوة عليك يا جميل" ، عادت تلك الأغنية الجميلة تترد فى الأذهان مرة أخرى وذلك بعودة إنتعاش زراعات القطن مرة أخرى بقرى محافظة الإسكندرية، ومؤخرا بدأت زراعة القطن تعود من جديد و تزين حقول العامرية غرب الإسكندرية، وسط تشجيع مديرية الزراعة بالإسكندرية.

وأجرى اليوم السابع، جولة فى زمام منطقة العامرية غرب الإسكندرية وبالتحديد فى قرية الصاعدة والتى بدأت فى جنى محصول القطن.

ويقول الدكتور أحمد راضى رئيس الإرشاد الزراعى بإدارة العامرية الزراعية، أن مديرية الزراعة بالإسكندرية قامت بتشجيع المزارعين بزراعة القطن هذا العام على مساحات كبيرة، بتوفير صنف جديد هو "جيزة 97" وهو صنف مستحدث يتميز بوفرة الإنتاج و كثرة عدد الأفرع الثمرية وطويل التيلة ومتوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 12 قنطار، حيث يمتاز بالمتانة و تحمل التغييرات البيئية والمناخية من انخفاض درات الحرارة و الجفاف والعطش مقارنة بالأصناف الأخرى.

وأكد أن القطن المصرى راجع بقوة، وخاصة مع منظومة التسويق الجديدة وارتفاع سعر القنطار وبيع القطن بأعلى سعر من خلال مزيدات علنية، موضحا: أن الإسكندرية بها نحو 900 فدان لزراعة القطن هذا العام مع التوسع فى المساحات الزراعية خلال السنوات القادمة.

فيما قال جلال قاسم عبد الجليل مزارع بزمام منطقة العامرية غرب الإسكندرية، "أن محصول القطن يزرع منذ 60 عاما، مطالبا بتحديد سعر ملائم للقنطار مع توفير الأكياس، مؤكدا: أنه لن ينقطع عن زراعة القطن فى كل عام".



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