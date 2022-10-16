نائب محافظ الإسماعيلية يشهد فعاليات البرنامج التدريبي للمسئول الحكومي المحترف

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف بالمحافظة من خلال المنصة الرقمية للأكاديمية الوطنية للتدريب والذي يُعقد بتوليب الإسماعيلية خلال الفترة من، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 وحتى الخامس من نوفمبر المقبل.

ويهدف التدريب إلى تطوير ورفع كفاءة الخطوط الأمامية لمقدمي الخدمات للجمهور بمؤسسات الدولة المختلفة، وهو المحور الذي قامت عليه المبادرة.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدة مجالات منها خدمة العملاء وإدارة العمل الجماعي لتقديم خدماتهم للجمهور بأسلوب وفكر جديد ودرجة كفاءة أعلى.

والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لعدد من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها وعدد من المديريات المختلفة.