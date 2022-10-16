موانئ البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بموانئها الستة بالثلاث محافظات " السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء "، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر .

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن تم اتخاذ كافة التدابيرالاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية مع هيئة الأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية مع الإلتزام بإيقاف الحركة الملاحية ومنع كافة الانشطة البحرية فى حالة سوء الاحوال وذلك حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

وأصدر اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى و المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانى لمواجهة المخاطر المحتملة و منع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح و الممتلكات الخاصة و العامة .

كما تم رفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانى التابعة لمواجهة المخاطر المحتملة وتكوين فرق طوارئ بالموانئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة وتجهيز لنشات الارشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والاسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة لتلقى اشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها .