مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالا بمرور 20 عاما على تأسيسها

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم احتفالية كبرى فى إطار احتفالاتها بمرور عشرين عاماً على افتتاحها، وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم قصير عن "مكتبة الإسكندرية فى عشرين عاماً"، بالإضافة إلى افتتاح معرض "مكتبة الإسكندرية فى عشرين عاماً.. إعادة الإحياء" متضمناً عرض لفيلم رسوم متحركة من إنتاج مكتبة الإسكندرية بعنوان "تيا فى مكتبة الإسكندرية"، وحفل لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والمثقفين والمفكرين.

كما سيتم إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية ليلاً باللون الأزرق مساءا احتفالاً بمرور عشرين عاماً على افتتاحها.

و على هامش الاحتفالية سيتم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية فى مكتبة الإسكندرية تحت عنوان "الاحتفالات الإيبيروأمريكية"، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وذلك فى إطار برنامج "أسبوع ثقافة إيبيرو أمريكا الثانى بالإسكندرية"، حيث ستقوم سفارات 16 دولة بزيارة مدينة الإسكندرية وتقديم برنامج للأنشطة الثقافية يهدف إلى التعريف بالهوية الثقافية المتنوعة لمختلف بلدان إيبيروأمريكا بين عامة الناس فى الإسكندرية ومصر بأسرها.

البلدان المشاركة فى الدورة الحالية هي: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلى، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، غواتيمالا، المكسيك، بنما، باراغواى، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، أوروغواى وفنزويلا. هذا النشاط المتنامى للدول الإيبيروأمريكية هو دلالة على الاهتمام بمد الحوار من خلال الثقافة ليشمل عدد أكبر من المصريين، وخاصة الأجيال الشابة.