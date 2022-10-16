مكتبة الإسكندرية تضيء الأنوار الزرقاء احتفالا بمرور 20 عاما على افتتاحها

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الاسكندرية اليوم، احتفالية كبري في اطار احتفالاتها بمرور عشرين عاماً على افتتاحها، حيث تم اضاءة مكتبة الإسكندرية بالإضاءة الزرقاء إحتفالا بتلك المناسبة.

وتضمنت الاحتفالية التى نظمتها المكتبة اليوم ، محاضرة الدكتور إسماعيل سراج الدين المدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية، وعرض فيلم قصير عن "مكتبة الإسكندرية في عشرين عاماً"، بالإضافة إلى افتتاح معرض "مكتبة الإسكندرية في عشرين عاماً.. إعادة الإحياء" متضمناً عرض لفيلم رسوم متحركة من إنتاج مكتبة الإسكندرية بعنوان "تيا في مكتبة الإسكندرية"، وحفل لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والمثقفين والمفكرين.

و علي هامش الاحتفالية تم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في مكتبة الإسكندرية تحت عنوان "الاحتفالات الإيبيروأمريكية"، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وذلك في إطار برنامج "أسبوع ثقافة إيبيرو أمريكا الثاني بالإسكندرية"، حيث ستقوم سفارات 16 دولة بزيارة مدينة الإسكندرية وتقديم برنامج للأنشطة الثقافية يهدف إلي التعريف بالهوية الثقافية المتنوعة لمختلف بلدان إيبيروأمريكا بين عامة الناس في الإسكندرية ومصر بأسرها.

البلدان المشاركة في الدورة الحالية هي: الأرجنتين، بوليفيا ، البرازيل ، تشيلي ، كولومبيا ، الإكوادور ، إسبانيا ، غواتيمالا ، المكسيك ، بنما ، باراغواي ، بيرو ، البرتغال ، جمهورية الدومينيكان ، أوروغواي وفنزويلا. هذا النشاط المتنامي للدول الإيبيروأمريكية هو دلالة على الاهتمام بمد الحوار من خلال الثقافة ليشمل عدد أكبر من المصريين، وخاصة الأجيال الشابة.