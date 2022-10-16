مصرع موظف إداري أثناء توجهه لاستلام الكتب الدراسية في الدقهلية

الدقهلية ــ فريق المحافظات

لقي موظف إداري بإحدى المدارس بمحافظة الدقهلية، مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء استقلاله دراجة بخارية على طريق منية النصر، وذلك حال توجهه لاستلام الكتب الدراسية من الإدارة التعليمية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول طارق معوض حسن معوض 55 سنة - موظف إداري بمدرسة الشهيد فتحي عبد الفتاح يحيى، بقرية برمبال الجديدة دائرة المركز، جثة هامدة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء استقلال المتوفى دراجته البخارية متوجهًا لاستلام الكتب الدراسية بخط سير رسمي، من المخزن التابع للإدارة التعليمية بقرية ميت عاصم، اصطدمت به سيارة تحمل لوحات معدنية رقم "د ص ج 9631" من الخلف، أمام قرية كفر أبو ذكري، وفرت هاربة.

وتم نقل جثة المجني عليه لمشرحة المستشفى، وتبين إصابته بتهشم في الجمجمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.