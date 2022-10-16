مصرع فتاة وإصابة شاب في حادث تصادم سيارتين بمركز أبوتشت شمال قنا

قنا - صابر سعيد

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب آخر، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمركز أبوتشت، و تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع آيه عادل أبو المعارف محمد، 18 عامًا، مقيمة بقرية الأوسط سمهود، وشريف أشرف محمود عطية، 22 عاماً، مقيم بمركز أبوتشت، إثر وقوع حادث مروري بمركز أبوتشت.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي وتحرر محضر بالواقعة.