مصرع شخصين على الأقل إثر فيضانات غير مسبوقة بجزيرة كريت فى اليونان

لقى شخصين على الأقل مصرعهم، في منطقة إيراكليو جراء الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها جزيرة كريت في جنوب اليونان، وفقا لحصيلة جديدة نشرها جهاز الإطفاء.
الفيضانات فى اليونان
فيضانات اليونان
وكان قد عثر على رجل في الخمسينات من عمره ميتا، أمس السبت، في منتجع أجيا بيلاجيا، بعد أن علق داخل سيارته عندما بدأت الأمطار تهطل بغزارة في الجزيرة.
Coastal flooding affecting parts of Agia Pelagia, on the island of Crete, Greece 🇬🇷 (Oct. 15, 2022)#Greece #Floods #Crete #FlashFloods #Flooding #Viral #Weather #Climate #news#Κρήτη #πλημμύρα #Ελλάδα #lluvias #Cσητεία #κακοκαιρία #πλημμύρεςhuvas #BreakingNews pic.twitter.com/OvJUa9O3rl— Top Disaster (@Top_Disaster) October 15, 2022
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