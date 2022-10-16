مصرع شخصين على الأقل إثر فيضانات غير مسبوقة بجزيرة كريت فى اليونان

وكالات

لقى شخصين على الأقل مصرعهم، في منطقة إيراكليو جراء الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها جزيرة كريت في جنوب اليونان، وفقا لحصيلة جديدة نشرها جهاز الإطفاء.



الفيضانات فى اليونان



فيضانات اليونان

وكان قد عثر على رجل في الخمسينات من عمره ميتا، أمس السبت، في منتجع أجيا بيلاجيا، بعد أن علق داخل سيارته عندما بدأت الأمطار تهطل بغزارة في الجزيرة.