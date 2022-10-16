مصرع سيدة وإصابة طفلتها بعد اصطدام قطار بهما فى أسوان

أسوان عبد الله صلاح

لقيت سيدة مصرعها بينما نجت ابنتها الطفلة من الموت المحقق، فى حادث اصطدام قطار بهما، مساء اليوم، الأحد، بمنطقة الأعقاب شمال مدينة أسوان.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول سيدة تدعى مريم فتحى محمود، 34 سنة، إلى مشرحة أسوان جثة هامدة، بينما تم نقل ابنتها الطفلة أميرة أنور زعمان 4 سنوات، إلى مستشفى أسوان الجامعى بعد إصابتها باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعى بفروة الرأس.

وتبين أن الأم وابنتها تعرضا لحادث اصطدام قطار بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمنطقة الأعقاب التابعة لمجلس قروى أبوالريش بمركز أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.