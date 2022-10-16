مسئولة بالجامعة العربية: المنطقة العربية أكثر المناطق تضررا من التغيرات المناخية

بيشوى رمزى

أكدت السفيرة شهيرة وهبي رئيس قسم استدامة الموارد الطبيعية والشراكات والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي تتعرض للضرر بسبب التغيرات المناخية.. مشيرة إلى التأثيرات الواضحة على الزراعة والمياه.

جاء ذلك خلال جلسة حول المياه والمناخ والأمن الغذائي، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي بدأت فعالياته اليوم الأحد، وتستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت السفيرة شهيرة وهبي إلى أهمية التعاون والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة التغيرات المناخية، والتقليل من آثارها.. مؤكدة أنها من أهم الخطوات والطرق التي يتم العمل عليها في جامعة الدول العربية.

وأشادت بالمشروعات التي نفذتها وتنفذها معظم الدول العربية، خاصة المشروعات التي تتعلق بندرة المياه، بهدف ترشيد المياه وتقليل الضرر المتعلق بالندرة المائية.. مؤكدة أهمية وضع الخطط المناسبة لتحسين القطاعين المائي والزراعي.

وأضافت السفيرة شهيرة وهبي أن جامعة الدول العربية تقوم بجهود كبيرة في تنفيذ الأهداف التي وضعتها لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المختلفة.

وكانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت صباح اليوم، تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي"، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).