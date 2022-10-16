مذكرة تعاون لخدمة العملية الثقافية والتعليمية بين جامعة الأقصر ومكتبة مصر

الأقصر – أحمد مرعى

وقع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مع محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة ومركز الاقصر للتراث، مذكرة تفاهم في إطار التعاون الوثيق بين جامعة الأقصر، ومكتبة مصر العامة وتعظيم الإستفادة من إمكانيات الطرفين المختلفة، وذلك بحضور طارق عبدالكريم، نائب مدير المكتبة، وضياء الدين محمد، ونجوان عبدالموجود، مسؤولي ومنسقي الجامعات بالمكتبة، ومسؤولة الإعلام ومسؤولة قاعة الكالتشراما بالمكتبة.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لخدمة العملية الثقافية والتعليمية للمجتمع المحلي بالأقصر، من خلال تفعيل الإعارات التبادلية للكتب العلمية المتخصصة، والاستعارات الجماعية للكتب لكليات الجامعة والمكتبة المركزية، وإقامة وانشاء المرسم الدائم والمفتوح على طريق الكباش، وإقامة المعارض الفنية بالمكتبة بالتنسيق مع كلية الفنون الجميلة.

كما تنص مذكرة التفاهم على أن تستقبل المكتبة الزيارات لطلاب الجامعة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وإقامة الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالجامعة بمكتبة مصر العامة، وإقامة الدورات التدريبية المشتركة في مجال الحاسبات والمعلومات والتحول الرقمي واللغات بالمكتبة من خلال الاستعانة بالكوادر الأكاديمية المتخصصة بالجامعة، وإقامة المحاضرات في مجالي الآثار والسياحة بالتنسيق مع كليتي الآثار والسياحة والفنادق بالجامعة ومركز التراث الحضاري بالمكتبة، وكذلك تخصيص قاعة بالمكتبة للأبحاث العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

وكانت قد شاركت جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، في فعاليات غرس 100 شجرة اهداء للدول المشاركة في قمة المناخ التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ الشهر المقبل، وذلك بموقع الغابة الشجرية بالحبيل، بحضور المغامر المصري الدراج علي عبده، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيي سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وغرس رئيس الجامعة ومحافظ الأقصر، والدراج المصري علي عبده، ورئيس شركة المياه، شتلة شجرة باسم مصر، كما شارك 100 شاب وفتاة من مصر بزراعة أنواع مختلفة من شتلات الأشجار بالغابة الشجرية، وذلك في إطار انخراط الشباب الواعي المثقف ومشاركته في تبني قضايا حماية البيئة والحفاظ على المياه وإيجاد بدائل لمكافحة آثار التغيرات المناخية.



فعاليات توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة ومكتبة الكرنك



مذكرة تعاون بين جامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة