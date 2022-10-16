محافظ كفر الشيخ: رفع 2009 أطنان مخلفات بـ 14 مركزاً ومدينة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، من تنفيذ عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، وأعمال النظافة، وإضافة لحملات صيانة أعمدة وكشافات الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مجالس المدن والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن جملة المخلفات التى جرى رفعها، 2009 أطنان بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ"كفر الشيخ 384 طنا، وببرج البرلس 49 طنا، وبسيدى سالم 156 طنا، وبسيدى غازى 42 طنا، وببلطيم 118 طنا، وبالرياض 112 طنا، وبالحامول 157 طنا، وبمصيف بلطيم 38 طنا، وبقلين 127 طنا، وبيلا 183 طنا، وبدسوق 255 طنا، وبفوه 197 طنا، وبمطوبس 165 طنا، وبمسير 26 طنا "، بإجمالى 2009 أطنان مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، خلال الـ 3 فترات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



رفع القمامة بمصيف بلطيم



رفع المخلفات



رفع المخلفات بمدن كفر الشيخ



رفع المخلات



رفع القمامة



رفع القمامة بمطوب