محافظ كفر الشيخ: إزالة أكثر من 153 حالة تعد خلال الموجة الــ 20 بالمحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها، لاستراد أراضى الدولة، تفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وتمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجه 20، اليوم الأحد، من إزالة 23 قرار تعدى على مساحة 13 فدان، و13 قيراط، و13 سهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.





أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجه ال20، تمكنت الحملة من إزالة 153 حالة تعد على مساحة 13401 متراً ،و 13 فدان و13 قيراط و13 سهم، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.