محافظ بورسعيد يناقش تصميم إنشاء كوبرى علوي من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر

بورسعيد - فريق المحافظات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة التعديلات الخاصة بمقترح إنشاء كوبرى علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر " تقاطع مزلقان السكة الحديد مع شارع عزمي، مدخل ومخرج ميناء غرب بورسعيد، في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير منفذ النصر وطريق عزمي، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على مشكلات التكدس المروري في عدد من المناطق.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ومهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، ورؤساء أحياء ( شرق – جنوب ) وممثلي مديرية الطرق و الهيئة العامة للطرق فرع الإسماعيلية وجهات المرافق ( قطاع الكهرباء نقل و توزيع - الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحى – شركة مياه الشرب والصرف الصحى – اشغال هيئة قناة السويس - الغاز - التليفونات )، وممثلي الهيئة الإقتصادية ( ميناء بورسعيد )، والاتصالات بالهيئة، ومندوب سلاح الإشارة، وجهاز التعمير.

استمع محافظ بورسعيد، لشرحا تفصيليا من مسئول هيئة الطرق حول التعديلات التي جرى تنفيذها على التصميم المقترح لإنشاء كوبري علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر، وأكد محافظ بورسعيد أن إنشاء كوبرى علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر لعبور السكة الحديد والوصول للموانىء، يعد بمثابة أمن قومي نظرا لأنه يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام الناتجة عن حركة العاملين من خارج بورسعيد لمنطقة الاستثمار.

ووجه محافظ بورسعيد، كافة جهات المرافق بالتنسيق الكامل فيما بينها مع هيئة الطرق والجهات التنفيذية لمنع وجود أي تعارضات مع الكوبري الجديد، مشددا على إنهاء، كافة التنسيقات اللازمة وعرضها خلال الأسبوع القادم ليتم البدء في تنفيذ الكوبري ، مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وتنفيذ كوبري جديد يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، ويساهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول.