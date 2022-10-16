محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمركز التحول الرقمي استعدادًا لافتتاحه

الوادي الجديد- فريق المحافظات

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ ، صباح اليوم الأحد، مبنى مركز إبداع للتحول الرقمي بالخارجة، الذي تم إنشاءه في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والتنفيذيين المعنيين ووفد الوزارة.

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من تأثيث وتجهيز معامل الحاسب الآلي الخاصة بالتدريب، والإعلان عن الدورات التدريبية المقرر تنفذها لشباب الخريجين وشروط الإلتحاق بها، استعدادًا لافتتاح المركز ودخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.