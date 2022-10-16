محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى

المنوفية - محمد فتحى

شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، موجها بتكثيف المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء مع إزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على أرواح المواطنين.

ووجه محافظ المنوفية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع درجة التأهب وإعداد حصر شامل بكافة معدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المحافظة لضمان التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار، حيث قامت الشركة بتطهير بيارات محطات الرفع وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية ولاسيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، وذلك باستخدام معدات الشركة المتنوعة لضمان التعامل الفورى مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، فضلا عن تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات طارئة وكذا تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لضمان سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول فورية لها حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها و إتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أى ظروف طارئة والدفع بالمعدات اللازمة لاحتواء الموقف.